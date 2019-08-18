

МИД Грузии обвиняет оккупационные силы в попытке дестабилизации ситуации на линии оккупации

18.08.2019 11:24





Выражаем беспокойство в связи с похищением оккупационными силами в Шида Картли 7-ми местных жителей вблизи оккупационной линии, - об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.



По его словам, участившиеся на оккупационной линии провокации и инциденты еще более обостряют обстановку в плане безопасности.



«Продолжение оккупационными силами практики похищения и незаконных задержаний граждан Грузии является явной попыткой дестабилизировать обстановку.



Мы незамедлительно активизировали «горячую линию»; уже связались с сопредседателями Женевских международных переговоров; к процессу подключена наблюдательная миссия ЕС.



Призываем Российскую Федерацию незамедлительно прекратить незаконные действия на оккупационной линии и уважать взятые на себя международные обязательства. Призываем РФ начать безусловное исполнение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, поскольку вывод войск с территории Грузии – это единственный путь для установления на месте мира и безопасности.



Обращаемся также и к международному содружеству, чтобы им были приняты действенные меры для остановки незаконных действий оккупационных сил», - заявил Константиниди.



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