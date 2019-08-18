|
|
|
МИД Грузии обвиняет оккупационные силы в попытке дестабилизации ситуации на линии оккупации
18.08.2019 11:24
Выражаем беспокойство в связи с похищением оккупационными силами в Шида Картли 7-ми местных жителей вблизи оккупационной линии, - об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.
По его словам, участившиеся на оккупационной линии провокации и инциденты еще более обостряют обстановку в плане безопасности.
«Продолжение оккупационными силами практики похищения и незаконных задержаний граждан Грузии является явной попыткой дестабилизировать обстановку.
Мы незамедлительно активизировали «горячую линию»; уже связались с сопредседателями Женевских международных переговоров; к процессу подключена наблюдательная миссия ЕС.
Призываем Российскую Федерацию незамедлительно прекратить незаконные действия на оккупационной линии и уважать взятые на себя международные обязательства. Призываем РФ начать безусловное исполнение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, поскольку вывод войск с территории Грузии – это единственный путь для установления на месте мира и безопасности.
Обращаемся также и к международному содружеству, чтобы им были приняты действенные меры для остановки незаконных действий оккупационных сил», - заявил Константиниди.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна