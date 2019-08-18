

МИД Грузии призывает международное сообщество помочь остановить незаконные дейятвия оккупантов

18.08.2019 11:35





Призываем международное сообщество принять эффективные меры, чтобы остановить незаконные действия оккупационных сил, — заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди в связи с похищением семерых граждан Грузии на линии оккупации. По словам дипломата, участившиеся на оккупационной линии провокации и инциденты обостряют обстановку в плане безопасности, и усугубляют и без того сложную гуманитарную ситуацию в пострадавших от конфликта селах.



«В условиях, когда в течение последних дней ситуация особенно обострилась из-за возведения искусственных заграждений у села Гугутианткари, продолжающаяся практика похищения и незаконного задержания грузинских граждан оккупационными силами является явной попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.



Участившиеся провокации и инциденты на оккупационной линии еще более обостряют обстановку в плане безопасности, и усугубляют и без того сложную гуманитарную ситуацию в пострадавших от конфликта селах», — сказал представитель МИД Грузии.



По словам Владимира Константиниди, в связи с очередным фактом похищения оккупантами граждан Грузии активирована горячая линия; проинформированы сопредседатели Женевских международных переговоров; в процесс вовлечена Миссия по наблюдению ЕС.



«Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить незаконную деятельность на линии оккупации и соблюдать свои международные обязательства. Призываем Российскую Федерацию начать безусловное выполнение Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, поскольку вывод войск с территории Грузии является единственным способом установления прочного мира и безопасности на местах.



Мы также призываем международное сообщество принять эффективные меры, чтобы остановить незаконные действия оккупационных сил», — заявил Владимир Константиниди.



Российские военные задержали семерых граждан Грузии на линии оккупации. Задержанные являются жителями села Ахалубани, которые шли в церковь святого Георгия, расположенную на линии оккупации.





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