

СГБ: Похищенные оккупантами семеро граждан Грузии находятся в цхинвальском изоляторе

18.08.2019 12:40





По информации Службы государственной безопасности Грузии, похищенные оккупантами семеро граждан Грузии находятся в изоляторе в Цхинвали, где их ожидает «судебный процесс».



Представители оккупационного режима обвиняют их в незаконном пересечении т.н. государственной границы - так оккупанты называют линию оккупации. Ожидается, что «суд» состоится завтра.



По информации СГБ, в результате активизации горячей линии, представители цхинвальского оккупационного режима поздней ночью подтвердили «задержание» семерых граждан Грузии.



17 августа российские оккупанты похитили на линии оккупации семерых граждан Грузии. Похищенные являются жителями села Ахалубани, которые шли в церковь святого Георгия, расположенную на линии оккупации.





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