|
|
|
Еще один гражданин Грузии похищен российскими оккупантами
18.08.2019 12:43
Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии на линии оккупации с территории, прилегающей к селу Арцеви.
Об этом сообщают в Службе государственной безопасности.
По информации СГБ Грузии, похищенный гражданин Грузии доставлен в Цхинвальский изолятор.
По данным СГБ, задействована «горячая линия», проинформирована Миссия по наблюдению ЕС.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна