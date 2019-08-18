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Еще один гражданин Грузии похищен российскими оккупантами


18.08.2019   12:43


Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии на линии оккупации с территории, прилегающей к селу Арцеви.

Об этом сообщают в Службе государственной безопасности.

По информации СГБ Грузии, похищенный гражданин Грузии доставлен в Цхинвальский изолятор.

По данным СГБ, задействована «горячая линия», проинформирована Миссия по наблюдению ЕС.

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