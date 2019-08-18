

Еще один гражданин Грузии похищен российскими оккупантами

18.08.2019 12:43





Российские оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии на линии оккупации с территории, прилегающей к селу Арцеви.



Об этом сообщают в Службе государственной безопасности.



По информации СГБ Грузии, похищенный гражданин Грузии доставлен в Цхинвальский изолятор.



По данным СГБ, задействована «горячая линия», проинформирована Миссия по наблюдению ЕС.





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