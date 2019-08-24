

Чугошвили: Россия пытается держать Грузию в постоянном напряжении

24.08.2019 16:13





Россия пытается держать Грузию в постоянном напряжении, - об этом заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, комментируя события в селе Гугутианткари.



Что касается вопроса касательно приезда в Гугутианткари представителей властей без оповещения медиа и заявления президента Грузии о том, что комментарий в связи с этим будет сделан, когда она сочтет нужным, Чугошвили ответила, что не может говорить за правительство и президента.



«Президент Грузии, наверное, сама должна сделать заявление в связи с этим, позиция моя и большинства по этому вопросу, думаю, совершенно ясная.



Что касается текущих процессов в Гугутианткари, когда в этой форме возобновляется установка проволочных заграждений, в этом процессе так же, как правило, возникают человеческие трагедии, так как происходят похищения, задержания людей, а затем требуются очень большие усилия для их освобождения. Этими шагами Россия пытается держать Грузию в постоянном напряжении и под давлением. Со стороны врага не удивительны такие действия, которые не совпадают с международным правом, международным порядком», - заявила Чугошвили.



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