|
|
|
Чугошвили: Россия пытается держать Грузию в постоянном напряжении
24.08.2019 16:13
Россия пытается держать Грузию в постоянном напряжении, - об этом заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, комментируя события в селе Гугутианткари.
Что касается вопроса касательно приезда в Гугутианткари представителей властей без оповещения медиа и заявления президента Грузии о том, что комментарий в связи с этим будет сделан, когда она сочтет нужным, Чугошвили ответила, что не может говорить за правительство и президента.
«Президент Грузии, наверное, сама должна сделать заявление в связи с этим, позиция моя и большинства по этому вопросу, думаю, совершенно ясная.
Что касается текущих процессов в Гугутианткари, когда в этой форме возобновляется установка проволочных заграждений, в этом процессе так же, как правило, возникают человеческие трагедии, так как происходят похищения, задержания людей, а затем требуются очень большие усилия для их освобождения. Этими шагами Россия пытается держать Грузию в постоянном напряжении и под давлением. Со стороны врага не удивительны такие действия, которые не совпадают с международным правом, международным порядком», - заявила Чугошвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна