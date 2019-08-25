

МИД Грузии: «Выборы» в Абхазии являются очередной безуспешной попыткой легитимации действий по незаконной оккупации

25.08.2019 11:11





Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи с проводимыми в оккупированном регионе Грузии — Абхазии т.н. президентскими выборами. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что т.н. президентские выборы являются очередной безуспешной попыткой легитимации действий по незаконной оккупации Абхазии и направленных на фактическую аннексию региона.



Министерство иностранных дел призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и принять действенные меры для приостановки продолжающихся незаконных процессов на оккупированной территории.



«Министерство иностранных дел расценивает проведение т.н. президентских выборов в оккупированном абхазском регионе как очередное незаконное действие, направленное против суверенитета и территориальной целостности Грузии.



На том фоне, когда в результате этнической чистки из региона Абхазии изгнаны сотни тысяч насильственно перемещённых лиц и беженцев, а ситуацию на месте полностью контролируют оккупационные силы, естественно, что т.н. выборы полностью противоречат основополагающим нормам и принципам международного права и не будут иметь никакой юридической силы.



Очевидно, что т.н. президентские выборы представляют собой очередную безуспешную попытку легитимации результатов проведенной в Абхазии этнической чистки, продолжающейся незаконной оккупации и действий, направленных на фактическую аннексию региона. Международное сообщество никогда не смирится как с попытками насильственного изменения суверенных границ Грузии, так и с незаконными действиями, предпринимаемыми Российской Федерацией, по возведению проволочных заграждений на линии оккупации, милитаризации и грубыми нарушениями фундаментальных прав человека на местах.



Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию к уважению своих международных обязательств и выполнить Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, изменить незаконное решение о т.н. независимости оккупированных территорий.



Министерство иностранных дел также призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и принять действенные меры для приостановки продолжающихся незаконных процессов на оккупированной территории», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Сегодня в оккупированном Российской Федерации регионе Грузии — Абхазии проходят т.н. президентские выборы. Согласно сообщениям оккупационного режима, «за пост президента борются девять кандидатов, включая действующего президента Рауля Хаджимба». В оккупированном регионе организованы «35 округов и 152 избирательных участка».



Т.н. выборы в оккупированной Абхазии должны были пройти 21 июля, однако из-за того, что в мае состояние здоровья «кандидата от оппозиции» Аслана Бжания ухудшилось, «оппозиция» потребовала перенести сроки «голосования». Сторонники Бжания настаивают, что он был отравлен. Это седьмые по счету т.н. выборы, которые проводятся на оккупированной Россией территории.





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