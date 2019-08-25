

Украина осудила проведение выборов в Абхазии под контролем России

25.08.2019 17:48





Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации «президентских выборов» на оккупированной территории Абхазии (Грузия). Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.



Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия). Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.



"Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку РФ легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия", — говорится в сообщении.



Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемую независимость оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.



"МИД Украины призывает РФ к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотра решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия", — говорится в сообщении.



Напомним, Эстония, Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и США призвали Российскую Федерацию вывести из Грузии войска.



На выборах президента Абхазии к 15:00 проголосовало 39% избирателей



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