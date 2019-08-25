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Константиниди: «Выборы» в оккупированной Абхазии направлены против суверенитета Грузии
25.08.2019 19:17
«Т.н. выборы в оккупированной Абхазии направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и представляют собой очередную безуспешную попытку узаконить этническую чистку», — заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.
Как отметил Константиниди, оккупационный режим пытается придать определенную легитимность процессу, привозя в оккупированные регионы частных лиц, которых старается выдать за международных наблюдателей.
«Абхазская пресса распространяла сообщения об ожидаемом приезде международных наблюдателей. Оккупационные режимы пытаются привезти в оккупированные регионы частных лиц, агентов влияния, сателлитов, и выдавать их за международных наблюдателей, чтобы придать процессу определенную легитимность. По имеющейся информации, представитель Китая и т.н. наблюдатель не приехал. У нас есть информация об одном лице, который представляет законодательный орган Берлина, хотя он находится там в частном статусе и у него нет какого-либо разрешения от органа, в котором работает. Это очередная незаконная и безуспешная попытка в какой-либо форме узаконить имеющиеся там процессы», — сказал Константиниди.
Сегодня в оккупированном Российской Федерации регионе Грузии — Абхазии проходят т.н. президентские выборы. Согласно сообщениям оккупационного режима, «за пост президента борются девять кандидатов, включая действующего президента Рауля Хаджимба». В оккупированном регионе организованы «35 округов и 152 избирательных участка».
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