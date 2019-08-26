

Азербайджан заявил о непризнании «президентских выборов» в Абхазии

26.08.2019 10:48





Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает итогов так называемых «президентских выборов» в Абхазии, говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.



«Азербайджан в очередной раз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает проведенных в Абхазском регионе Грузии 25 августа 2019 года так называемых «президентских выборов» и их итогов», - говорится в заявлении ведомства.



МИД Азербайджана считает необходимым продолжение переговоров для урегулирования Абхазского вопроса мирным путем в соответствии с международными нормами и принципами.



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