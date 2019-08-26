|
|
|
Комедия под названием «выборы в Абхазии» продолжится во втором туре
26.08.2019 10:51
Во второй тур выборов лидера абхазского режима вышли действующий глава Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния . Предварительные итоги голосования будут объявлены позже, сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия. Второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.
В «выборах» участвовали девять кандидатов. Основная борьба за выход во второй тур развернулась между оппозиционером Алхасом Квициниа и бывшим министром иностранных дел Олегом Аршба.
В «выборах» не участвовал оппозиционный лидер Аслан Бжания, который был отравлен за несколько месяцев до этого. Из-за этого «выборы» были перенесены, первоначально их планировалось провести 21 июля. Однако Бжания не смог завершить лечение и не стал выдвигать свою кандидатуру. Бжания призвал поддержать кандидатуру Квициниа.
В МИД Грузии назвали голосование "очередной безуспешной попыткой узаконить оккупацию Абхазии ", напомнив о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сот тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна