

Комедия под названием «выборы в Абхазии» продолжится во втором туре

26.08.2019 10:51





Во второй тур выборов лидера абхазского режима вышли действующий глава Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния . Предварительные итоги голосования будут объявлены позже, сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия. Второй тур, согласно местному законодательству, должен пройти в течение двух недель.



В «выборах» участвовали девять кандидатов. Основная борьба за выход во второй тур развернулась между оппозиционером Алхасом Квициниа и бывшим министром иностранных дел Олегом Аршба.



В «выборах» не участвовал оппозиционный лидер Аслан Бжания, который был отравлен за несколько месяцев до этого. Из-за этого «выборы» были перенесены, первоначально их планировалось провести 21 июля. Однако Бжания не смог завершить лечение и не стал выдвигать свою кандидатуру. Бжания призвал поддержать кандидатуру Квициниа.



В МИД Грузии назвали голосование "очередной безуспешной попыткой узаконить оккупацию Абхазии ", напомнив о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сот тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса.



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