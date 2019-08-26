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Эдгарс Ринкевичс: Латвия не признает «выборы» в оккупированной Абхазии
26.08.2019 11:16
Латвия не признает т.н. выборы, поведенные в оккупированном Россией регионе Абхазии, - об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в связи с т.н. президентскими выборами в оккупированной Абхазии.
Глава МИД Латвии распространил заявление в «Твиттере» и отметил, что этот процесс противоречит международному законодательству.
«Латвия не признает т.н. выборы, поведенные в оккупированном Россией регионе Абхазии. Этот процесс противоречит международному законодательству и не имеет никакого правового эффекта. Еще раз подтверждаю полную и постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», - пишет Ринкевичс.
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