

Кеннет Яловиц: Бордеризация в Гугутианткари является возможной частью реакции России на события 20 июня

26.08.2019 13:39





Гугутианткари еще одно грузинское село, где уже более двух недель началась новая волна ползучей оккупации. Представители российских оккупационных сил начали обозначать т.н. границу с 7 августа. На оккупированной территории оказались два дома и земельные участки.



Процесс бордеризации проводится уже более чем десять лет, что подразумевает, что представители сепаратистского режима, поддерживаемого Россией, ставят на территории Грузии столбы, и строят заборы, колючие ограждения или иные барьеры. В результате бордеризации на этой территории граждане Грузии теряют свои дома, земельные участки, фермы, доступ к могилам членов семьи. В своей стране они становятся вынужденными переселенцами.



За этими процессам постоянно следили бывшие послы США в Грузии Кеннет Яловиц и Уильям Кортни. В беседе с "Голосом Америки" они говорили о том, что можно сделать для приостановления ползучей оккупации в Грузии.



Кеннет Яловиц считает, что последний случай бордеризации в Гугутианткари является частью реакции России на события 20 июня:



"Думаю, активизация бордеризации, возможно, является частью той российской реакции, которая произошла в Тбилиси в июне. Разумеется, русские недовольны теми антироссийскими демонстрациями, которые проводятся в Тбилиси. Запрещение полетов тоже было частью этого. Все делается, чтобы показать, что они могут позиционировать свою возможность, делать, что хотят, и когда хотят. А также продемонстрировать, что если Грузия хочет вернуть Абхазию и Южную Осетию, это произойдет только через Россию".



Бывший посол считает, что существует несколько выходов, и в том числе существование более зримых пограничных знаков на стороне Грузии.



"Одним из выходов мы предложили грузинам, провести местные работы, не для колючих ограждений или забора, а какого-либо другого наглядного указателя. В этом случае пренебрежение россиянами этих указателей более наглядно представило бы их деятельность".



Бывший посол говорит, что это нелегкий выход:



"В этом предложении сложность в том, что этот шаг может быть воспринят так, будто бы Грузия навсегда признала оккупацию Россией этой территории. Поэтому это только лишь предложение, и один из возможных путей".



Яловиц считает, что Грузия должна больше работать с Абхазией и Цхинвальским регионом над получением доверия, что может выразиться по многим разным направлениям. Одни из примеров того посол считает лечение больных из оккупированных регионов в контролируемой части правительства Грузии.

Как и в Грузии, Россия проводит военную агрессию в Украине, и поддерживает сепаратистов в Молдове. Яловиц заостряет внимание на Молдову и считает, что Грузия может научиться некоторым урокам у этой страны.



"Я ошеломлен тем, что произошло в Приднестровье. Они смогли выйти на европейский рынок с помощью Молдовы. Для меня это пример того, как может думать власть Грузии. Можно подумать и о том, могут ли Абхазия и т.н. Южная Осетия иметь какой-либо доступ на европейский рынок через Грузию. Русские, наверное, твердо откажут в этом варианте. Более того, возможно, сами эти регионы откажутся от такого предложения. Главное здесь то, чтобы эти действия показали всем, что Грузия делает мирные шаги".

Яловиц добавил также, что "экономический стимул значителен для этих регионов, чтобы они смогли освободиться от влияния России".



Еще один бывший посол США в Грузии, и сейчас представитель неправительственной организации "Корпорация Рэнди" Уильям Кортни считает, что наряду с потерей территории бордеризация является также и стратегической угрозой для страны. В будущем он не исключает и гораздо более серьезных результатов.



"Очень важно, чтобы бордеризация не дошла до того, чтобы создать угрозу транспортной коммуникации между Восточной и Западной Грузией. Если произойдет такое, тогда результаты экономической и безопасности будут гораздо более серьезными для Грузии".



По словам послов, важно также чтобы "Грузия продолжила дипломатические отношения, как до сих пор делала это, и постоянно напоминала международному содружеству о российской агрессии, текущей в Грузии".



Согласно организации "Международная амнистия", процесс бордеризации, то есть обозначения границы, представители де-факто правительства Абхазии и Цхинвалького региона начали с помощью российских служб безопасности через несколько месяцев с августовской войны в 2009 году. Бордеризация особенно активизировалась с 2013 года, когда оккупационные войска начали проводить колючие ограждения на установленных ими т.н. границах.



Сегодня в Цхинвальском регионе расположено 19 баз и 4 контрольно-пропускных пункта российских пограничников.





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