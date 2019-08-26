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Содокладчики ПАСЕ считают нелигитимными президентские выборы в Абхазии
26.08.2019 14:53
Содокладчики по мониторингу в Грузии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) считают нелигитимными прошедшие 25 августа «президентские выборы» в оккупированном Россией регионе Грузии - Абхазии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник на сайте ПАСЕ.
"Мы подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ", - отметили они. "Поэтому так называемые "президентские выборы" в грузинском регионе Абхазия 25 августа 2019 года являются нелегальными и нелегитимными", - утверждали содокладчики. По мнению парламентариев, эти выборы "препятствуют мирному урегулированию конфликта, и вместо того, чтобы объединять людей, они лишь отталкивают их друг от друга".
"Мы можем только осудить это", - заключили они.
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