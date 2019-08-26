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Грузия никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны - Зурабишвили
26.08.2019 15:00
Власти Грузии никогда не смирятся с утратой Абхазии и Южной Осетии, написала грузинский президент Саломе Зурабишвили в соцсети в понедельник.
"Ни одно руководство Грузии, ни действующее и ни будущее, никогда не смирится с нарушением территориальной целостности государства", - заявила Зурабишвили.
Президент Грузии надеется, что Абхазия и Цхинвальский регион "мирно вернутся в единое государство".
"Моя главная цель, чтобы это возвращение произошло в скором времени, во время моего президентства", - подчеркнула Зурабишвили, отметив, что в результате признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии "были грубо нарушены международные принципы и нормы".
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