

Константиниди: В Абхазии побывали находящиеся под российским влиянием немецкие депутаты

26.08.2019 15:55





Эти люди находятся под российским влиянием, - об этом заявил представитель МИД Грузии Владимир Константиниди касательно пребывания в качестве наблюдателей на «президентских выборах» в Абхазии двух немецких депутатов.



По его словам, об этом свидетельствует то обстоятельство, что их визит в Абхазию профинансирован российской стороной.



«Министерство иностранных дел работало в превентивном режиме со всеми странами-партнерами, и особенно с теми странами, о которых прозвучала определенная информация. Число т.н. наблюдателей могло бы быть намного выше, если бы не наши превентивные мероприятия. Что касается двух депутатов из Германии, у них не было никаких полномочий и статуса от той структуры, которую они представляли. Это был их личный визит, у нас есть информация о том, что эти люди из ультраправой партии находятся под российским влиянием, о чем также свидетельствует, что их визит финансировался российской стороной, несмотря на то, что они были предупреждены, что нарушат как международное право, так и грузинское законодательство», - заявил Константиниди.



За прошедшими в Абхазии «выборами» наблюдали представители из Германии и Австрии - депутат бундестага Германии Штефан Койтер, депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн.



Гуннар Линдеманн уже нарушил украинский закон об оккупированных территориях, когда в составе группы немецких депутатов от пророссийских политических партий «Левые» («Die Linke») и «Альтернатива для Германии» («Alternative für Deutschland» посетил аннексированный Россией Крым. Там он с 19 по 21 апреля 2018 года принимал участие в работе так называемого «Ялтинского международного экономического форума».



Штефан Койтер - депутат от пророссийской партии «Альтернатива для Германии». Также принимал участие в российской массовке под названием «Ялтинский международный экономический форум». Известен тем, что многократно рассылал нацистские приветствия, фото Гитлера и свастику через мессенджер WhatsApp.



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