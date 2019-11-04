

На встрече Абашидзе-Карасин обсудят закрытие переходов и обострение ситуации в Ахалгори

04.11.2019 17:21





По информации спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, на предстоящей в конце ноября встрече в Праге обязательно будет поднят вопрос о закрытии переходов в Ахалгори и обострении гуманитарной ситуации.



«Формально эти вопросы не предусмотрены нашей повесткой дня, этот тема Женевского формата, но мы используем каждую встречу, каждый формат, чтобы заострить внимание на самых тяжелых и острых темах. Мы всегда это делаем на пражских встречах. Мы делаем заявления, встречаемся со СМИ, и не только с грузинскими журналистами, и стараемся поднимать эти темы как можно острее», — сказал Зураб Абашидзе.



Встреча Зураба Абашидзе с членом Совета Федерации РФ и бывши



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





