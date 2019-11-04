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Цихелашвили призывает цхинвальский режим пропустить пострадавшую в Ахалгори через линию оккупации
04.11.2019 21:31
Государственный министр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили отзывается на инцидент произошедший в Ахлагори и призывает оккупантов руководствоваться гуманитарным принципом. Дело касается женщины, которая упала в 7-метровый колодец. Ее выезд в Тбилиси на лечение до сих пор невозможен.
«Я все же хочу выразить надежду, что этот очень важный гуманитарный вопрос не встретит препятствий и решится положительно потому, что дело касается человеческой жизни, здоровья человека и абсолютно фундаментальных прав, от защиты которого никто не освобожден. Я хочу призвать представителей де-факто и всех лиц, принимающих решения, будь то представители де-факто или российская сторона, что по таким вопросам и по этому конкретному случаю следует руководствоваться гуманитарным принципом», - заявила Кетеван Цихелашвили.
Напомним, что центральная власть Грузии обратилась к де-факто режиму с требованием переправить пострадавшую женщину и задействовала горячую линию, хотя жизнь 60-летней женщины все еще находится в руках режима Цхинвали, несмотря на то, что состояние ее здоровья тяжелое.
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