

Цихелашвили призывает цхинвальский режим пропустить пострадавшую в Ахалгори через линию оккупации

04.11.2019 21:31





Государственный министр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили отзывается на инцидент произошедший в Ахлагори и призывает оккупантов руководствоваться гуманитарным принципом. Дело касается женщины, которая упала в 7-метровый колодец. Ее выезд в Тбилиси на лечение до сих пор невозможен.



«Я все же хочу выразить надежду, что этот очень важный гуманитарный вопрос не встретит препятствий и решится положительно потому, что дело касается человеческой жизни, здоровья человека и абсолютно фундаментальных прав, от защиты которого никто не освобожден. Я хочу призвать представителей де-факто и всех лиц, принимающих решения, будь то представители де-факто или российская сторона, что по таким вопросам и по этому конкретному случаю следует руководствоваться гуманитарным принципом», - заявила Кетеван Цихелашвили.



Напомним, что центральная власть Грузии обратилась к де-факто режиму с требованием переправить пострадавшую женщину и задействовала горячую линию, хотя жизнь 60-летней женщины все еще находится в руках режима Цхинвали, несмотря на то, что состояние ее здоровья тяжелое.





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