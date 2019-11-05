

Оккупационный режим по-прежнему не пропускает в Тбилиси пострадавшую в Ахалгори женщину

05.11.2019 10:24





До сих пор не известно, когда может быть переправлена пострадавшая в Ахалгори Тамар Гигаури на контролируемую грузинской стороной территорию.



Несмотря на то, что цхинвальская больница не может обеспечить соответствующее лечение пострадавшей в результате падения в колодец женщины, и несмотря на неоднократную просьбу членов ее семьи, оккупационный режим не дает разрешения на ее переправку в одну из тбилисских клиник.



"Ожидаю, что она будет переправлена на контролируемую грузинской стороной территорию. Такая необходимость есть и этого требует сама пострадавшая. Там нет возможности оказать квалифицированную медицинскую помощь", - заявляет глава муниципалитета Ахалгори Нугзар Тиникашвили.



Напомним, что 60-летняя Тамар Гигаури два дня назад упала в колодец глубиной 7 метров и получила тяжелые увечья. О случае проинформированы Миссия наблюдателей ЕС в Грузии и Красный Крест.



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