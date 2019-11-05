

Власти должны усилить работу по вопросам деоккупации - оппозиция

05.11.2019 10:33





Оккупационный режим должен защищать права наших граждан, а властям Грузии надлежит усиление работы по вопросам деоккупации - так оценивает грузинская оппозиция процессы в оккупированном Ахалгори (цхинвальская зона российской оккупации).



Напомним, что 60-летняя жительница Ахалгори (цхинвальская зона российской оккупации) Тамар Гигаури два дня назад упала в колодец глубиной 7 метров и получила тяжелые увечья. О случае проинформированы Миссия наблюдателей ЕС в Грузии и Красный Крест.



Представители оппозиции считают, что для превенции подобных действий в будущем неоходимо усилить политическое давление на Россию. Правящая партия называет это мнение попыткой дестабилизации.



По заявлению секретаря парламентской фракции ЕНД Тины Бокучава, в условиях власти Иванишвили, который обещал населению Грузии нормализацию, не удается решить ни одну проблему. По ее словам, Иванишвили снял с международной повестки дня вопрос Грузии вместо того, чтобы максимально мобилизовать международных партнеров.



Член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе надеется, что подобного рода случаи не останутся без реагирования ни со стороны властей Грузии, ни со стороной партнеров Грузии. Капанадзе заявляет, что оккупационный режим должен понять, что существуют элементарные права человека и ценности, от которых не должны отказываться и представители оккупационного режима. "Это серьезный вызов и наряду с другими шагами это требует увеличения давления на Москву", - считает Капанадзе.



Заместитель парламента Грузии Гия Вольский же считает, что оппозиция желает поднять этот вопрос лишь для того, чтобы Россия ввела против Грузии санкции. Вольский считает, что эти заявления оппозиции представляют попытку дестабилизации.



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