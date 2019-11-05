

Гамахария: На этой стороне Энгури выборы Верховного Совета Абхазии невозможны

05.11.2019 10:44





«Верховный Совет Абхазии может быть избран только в Абхазии», - об этом заявляет председатель Верховного совета Абхазии Джемал Гамахария.



По его словам, эта тема обостряется перед каждыми выборами, и желание, и цель политических партий - получить дополнительные голоса беженцев.



«Перед каждыми выборами эта тема обостряется. Желание и цель политических партий - получить дополнительные голоса беженцев. Хотя и сами прекрасно понимают, что на этой стороне Энгури выборы Верховного Совета Абхазии невозможны. Если бы это было возможно, такие выборы уже давно состоялись бы. К сожалению, на этой стороне Энгури Верховный Совет Абхазии не может быть избран. Верховный Совет Абхазии может быть избран в Абхазии», - заявил председатель Верховного Совета Абхазии Джемал Гамахария.



Инициатором проведения выборов Верховного Совета Абхазии в 2020 году выступает «Европейская Грузия». Лидер партии Давид Бакрадзе ознакомил СМИ с деталями этой инициативы. Сегодня в законодательном органе партия зарегистрирует соответствующий законопроект.



Давид Бакрадзе заявляет, что в выборах должны принять участие беженцы и граждане, проживающие на оккупированных территориях. Напомним, что выборы в Верховный Совет Абхазии не проводились с 1991 года.



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