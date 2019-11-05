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Пострадавшая в оккупированном Ахалгори женщина остается в цхинвальской больнице


05.11.2019   11:46


Женщина, пострадавшая при падении в колодец в оккупированном Ахалгори, до сих пор остается в цхинвальской больнице, — информацию распространяет глава районной администрации Ахалгори Нугзар Тиникашвили.

По его словам, из оккупированного Цхинвали нет новостей и неизвестно, будет ли пострадавшая женщина доставлена на территорию, контролируемую Грузией.

«У нас нет никаких новостей ни о ее состоянии, ни о решении о том, перевезут ли ее на контролируемую нами территорию. Сегодня не было никакой связи. Ее состояние здоровья тяжелое, у нее были и другие проблемы со здоровьем, и теперь к этому добавились перелом и синяки. Я не могу сказать вам, что они решат», — заявил Нугзар Тиникашвили.

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