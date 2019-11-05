

Посол Германии в Грузии советует Цхинвали и Москве усвоить уроки Берлинской стены

05.11.2019 13:20





Было бы хорошо, если бы ответственные лица в Цхинвали и Москве усвоили уроки Берлинской стены: границы, основанные на бесчеловечности, не могут существовать долго, — об этом заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, говоря об ограничении передвижения оккупационным режимом.



По его словам, случаи запрета на пересечение административной линии при медицинской необходимости еще раз показывает гуманитарные результаты «бордеризации».



«В течение последних дни мы часто слышим, что де-факто ведомства Южной Осетии запрещают гражданам пересекать административную границу даже в тяжелых медицинских случаях. В этом случае еще раз очевидными становятся гуманитарные результаты «бордеризации». Было бы хорошо, если бы ответственные лица в Цхинвали и Москве усвоили уроки Берлинской стены: границы, основанные на бесчеловечности, не могут существовать долго», — заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.



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