

Служба внешних связей ЕС сделала заявления по ситуации

11.11.2019 12:05





Служба внешних связей ЕС опубликовала заявление в связи о росте напряженности в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии и ложных заявлениях оккупационного режима, призвав все стороны к сдержанности от любых действий и заявлений, которые могли бы обострить ситуацию.



«Рост напряженности вдоль административной границы в оккупированном регионе Грузии, Южной Осетии, совершенно неприемлем. Также неприемлемы фактически неточные заявления со стороны Южной Осетии, касающиеся безопасности и текущей ситуации на месте, что только обостряет напряженность.



Евросоюз призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых возможных шагов и заявлений, которые могли бы обострить ситуацию.



Вместо этого должны использоваться механизмы предотвращения инцидентов и пути решения — такие, как горячая линия, Механизм предотвращения инцидентов и реагирования на них (в Эргнети), а также постоянно должны использоваться Женевские дискуссии.



Кроме того, пограничные пункты, которые закрыты с начала сентября, должны быть немедленно открыты.

Все это представляет лучший способ решить существующие вопросы безопасности, а также гуманитарные и другие проблемы вдоль административной границы.



Евросоюз по-прежнему привержен мирному урегулированию конфликта в Грузии и подтверждает свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных грани », — говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.





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