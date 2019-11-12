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Оккупанты похитили двух граждан Грузии
12.11.2019 10:08
Два гражданина Грузии похищены представителями оккупационных сил с окраины расположенного у линии оккупации села Кодисцкаро Каспского муниципалитета.
Информацию подтверждает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По инфоормации СГБ, задействована «горячая линия» и информирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.
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