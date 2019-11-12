

Оккупанты похитили двух граждан Грузии

12.11.2019 10:08





Два гражданина Грузии похищены представителями оккупационных сил с окраины расположенного у линии оккупации села Кодисцкаро Каспского муниципалитета.



Информацию подтверждает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По инфоормации СГБ, задействована «горячая линия» и информирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.



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