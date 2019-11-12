

В Эргнети пройдет техническая встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них

12.11.2019 10:28





Сегодня в Эргнети стороны обсудят ситуацию на оккупационной линии. В рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них в Эргнети пройдет седьмая встреча технического характера.



На встрече обсудят ситуацию в селе Чорчана и оккупированном Цнелиси. Именно сложившаяся ситуация в Чорчана была названа причиной блокирования контрольно-пропускных пунктов де-факто режимом.



Де-факто режим требует снятия грузинского полицейского поста в селе Чорчана. Центральное правительство Грузии не рассматривает вопрос о снятии контрольно-пропускного пункта и призывает оккупационный режим прекратить незаконную деятельность около Чорчана-Цнелиси и открыть контрольно-пропускные пункты.



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