

Российские спецслужбы массово вербуют молодежь Абхазии

12.11.2019 13:20





«Российские спецслужбы массово вербуют молодежь оккупированной Кремлем Абхазии» - так прокомментировал независимый эксперт Гоча Гварамиа информацию о налаживании отношений Европейским институтом "ЮСТО с Абхазией. «С одной стороны название «Европейский институт» вполне заманчивый. Однако, если поинтересоваться, то учебное заведение является российским, и весьма с сомнительными партнерами» - заявил Гварамиа. Как заявил эксперт у России весьма богатый опыт использовать ВУЗ-ы как наковальню агентов спецслужб.



«При СССР общеизвестно было, что МГИМО и Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы на прямую подчинялись КГБ. Более того, как описывает бывший сотрудник ГРУ Виктор Суворов в своей книге «Аквариум» - разные учебные заведения и всякие НИИ с непонятными названиями являлись кузницами кадров спецслужб. На сегодня такие учебные заведения приняли более привлекательные названия на подобие Европейского института. Имея пятнадцать кафедр, и когда истинное предназначение некоторых вызывает определенные вопросы с учетом специфики работы спецслужб России, создание новой – кафедры государственного строительства Республики Абхазия – не оставляет сомнений, что данное направление будет «под пристальным присмотром» спецслужб» - заявил Гварамиа.



Со слов эксперта интересна информация о партнерах. По официальной информации, к Европейскому институту, который был основан якобы группой ученых-энтузиастов, впоследствии присоединился «Всероссийский фонд образования». По словам Гварамиа интерес вызывает тот факт, что официальная информация о структуре и деятельности Фонда отсутствует, однако, есть данные о руководителе фонда Сергея Комкове - президент Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования. Со слов эксперта «Комков, неоднократно на выборах являясь доверенным лицом Путина, в своих выступлениях всегда критикует Запад не только в политической сфере, но что интересно, и по образовательной системе. И это человек, Фонд которого является партнером Европейского института».



Эксперт также подчеркивает, что Комков является приверженцем фашизма и приводит цитату из его книги «Русская воля»: «…Фашизм - это не что иное, как духовное и физическое единство единокровно-родственной и исторически сложившейся общности этнической группы людей - нации, в общегосударственной цели. Именно правая («фашистская») расовая идеология сможет сберечь (с Божией помощью, разумеется!) нашу Русскую нацию от реального бесславного исчезновения, потому, что так называемый «фашизм» - как единение Нации - это объективная гарантия продолжения Рода, это - будущее для Нации!».



«Суммируя все, не составляет труда догадаться какие кадры «штампует» Европейский институт. Жителям Абхазии стоит хорошо задуматься куда будут отправлять на обучение своих детей. Стоит ли игра таких свеч!» - заявил в заключении Гварамиа.





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