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Эрдоган пытается втянуть НАТО в события в Сирии


13.11.2019   10:46


По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Североатлантический альянс должен пересмотреть позицию и вмешаться в текущую ситуацию в Сирии. Это заявление Эрдоган сделал до отлета в Вашингтон, где он должен встретиться в президентом США Дональдом Трампом.

«Для нас принципиально важно, чтобы страны НАТО склонились в нашу сторону. Саммиту альянса 3-4 декабря в Лондоне мы придаем большое значение. Когда НАТО оставляет своего союзника в одиночку бороться с терроризмом, это нельзя объяснить», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что «ни США, ни Россия не обеспечили вывод террористов с сирийско-турецкой границы».

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