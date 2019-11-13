

Эрдоган пытается втянуть НАТО в события в Сирии

13.11.2019 10:46





По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Североатлантический альянс должен пересмотреть позицию и вмешаться в текущую ситуацию в Сирии. Это заявление Эрдоган сделал до отлета в Вашингтон, где он должен встретиться в президентом США Дональдом Трампом.



«Для нас принципиально важно, чтобы страны НАТО склонились в нашу сторону. Саммиту альянса 3-4 декабря в Лондоне мы придаем большое значение. Когда НАТО оставляет своего союзника в одиночку бороться с терроризмом, это нельзя объяснить», — сказал Эрдоган.



Турецкий лидер также заявил, что «ни США, ни Россия не обеспечили вывод террористов с сирийско-турецкой границы».



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