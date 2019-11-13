

Россия продолжает уничтожать мирное население Сирии

13.11.2019 12:30





Режим Асада при поддержке российских ВВС (военно-воздушные силы) продолжает уничтожать мирное население Сирии. По распространенной информации в провинции Идлибе и северо-западе Сирии только 7-8 ноября авиаудары были нанесены по школе, больнице и жилым домам. В результате погибли двенадцать и ранено около сорока мирных жителей. По имеющимся данным кроме мирных жителей жертвами вандализма России становятся сотрудники гуманитарных организаций, больницы, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры.



По заявлению официального представителя Госдепартамента США Моргана Ортагус сирийские и российские военные авиаудары на гражданские объекты планируют заранее. «Последние зарегистрированные инциденты отражают хорошо задокументированную схему нападений на гражданских лиц и инфраструктуру со стороны российских и сирийских сил", - говорится в заявлении Ортагус, которую она опубликовала в своем Tvitter-е



8 ноября в Женеве официальный представитель ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил журналистам, что за последние полгода в провинции Идлиб при поддержке российских военных со стороны режима Асада атакам подверглись более 60 медицинских учреждений, из них четыре в первых числах ноября. По его словам, «эти объекты, похоже, были преднамеренно выбраны в качестве целей силами, связанными с сирийским правительством».



После авиаударов российских ВВС по провинциям Идлиб и Хама ООН потребовала от России информацию о том, как Москва использует координаты расположения больниц в Сирии. Надо отметить, что по данным ООН больницы подвергаются авиаударам после того, как в конце апреля военные силы режима Асада при непосредственной поддержке России начали наступление на Идлиб.



Россию неоднократно обвиняли в причастности к авиаударам по гражданским объектам в Сирии. По информации «The New York Times» только в мае этого года за 12 часов российские ВВС разбомбили четыре больницы и каждая из них, по данным Всемирной организации здравоохранения, входила в поддерживаемый ООН "список урегулирования конфликта". Каждая из этих больниц, подчеркивало издание, входили в список защищенных от любых атак.



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