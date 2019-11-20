

Экс-президент Эстонии призвал цхинвальский режим освободить похищенного врача

20.11.2019 10:34





Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес требует освобождения врача Важи Гаприндашвили, похищенного Цхинвальским оккупационным режимом.



«Призываю де-факто власти немедленно освободить доктора Гаприндашвили, который выполняет свою клятву и помогает людям, живущим на территории, где недоступна адекватная медицинская помощь. Освободите Гаприндашвили», - заявляет Ильвес в своем видеообращении









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