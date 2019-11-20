Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Экс-президент Эстонии призвал цхинвальский режим освободить похищенного врача


20.11.2019   10:34


Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес требует освобождения врача Важи Гаприндашвили, похищенного Цхинвальским оккупационным режимом.

«Призываю де-факто власти немедленно освободить доктора Гаприндашвили, который выполняет свою клятву и помогает людям, живущим на территории, где недоступна адекватная медицинская помощь. Освободите Гаприндашвили», - заявляет Ильвес в своем видеообращении



Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна