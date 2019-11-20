

Совет безопасности ООН проинформирован о ситуации на оккупированных территориях Грузии

20.11.2019 11:16





Постоянный представитель Грузии в ООН Каха Имнадзе, выступил с речью в рамках открытых дебатов в Совете Безопасности ООН на тему о роли примирения в поддержании международного мира и безопасности.



В своем выступлении Имнадзе подчеркнул, что Грузия привержена мирному урегулированию конфликта и продолжает проводить политику примирения и вовлечения в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали.



Было отмечено, что в 2018 году в сотрудничестве с национальными и международными партнерами правительство Грузии приняло пакет мирных инициатив под названием «Шаг к лучшему будущему». По словам Имнадзе, эта инициатива вызвала большой интерес у местных жителей в обоих регионах, и, несмотря на искусственные барьеры, установленные вдоль разделительных линий, контакты между людьми и интерес к путешествию по стране значительно возросли.



По словам Каха Имнадзе, мирная инициатива охватывает три основных направления: содействие торговле вдоль разделительных линий, расширение образовательных возможностей для населения регионов Абхазии и Цхинвали и предоставление доступа к государственным услугам Грузии путем упрощения соответствующих технических процедур.



Имнадзе отметил, что бесплатное медицинское обслуживание является ключевым направлением политики правительства Грузии по обеспечению мира и интеграции, предоставляя жителям Абхазии и Цхинвальского региона доступ к различным программам здравоохранения. В этом контексте посол выразил обеспокоенность в связи с тем, что программа находится в серьезной опасности в Цхинвали.



В своем выступлении Каха Имнадзе также прокомментировал задержание оккупационным режимом грузинского врача Важи Гаприндашвили. Как заявил постоянный представитель Грузии в ООН, Важа Гаприндашвили был незаконно задержан во время его визита к пациенту, нуждавшегося в медицинской помощи. Он был приговорен к двум месяцам предварительного заключения и до сих пор содержится под стражей, обвиняясь в незаконном пересечении т.н границы и других необоснованных, выдуманных обвинениях. Каха Имнадзе потребовал немедленного освобождения Важи Гаприндашвили и призвал международное сообщество занять твердую и принципиальную позицию по этому вопросу.



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