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Генсек ОБСЕ: Надеюсь, что грузинский врач скоро вернется к своим близким людям
20.11.2019 11:20
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду, что грузинский врач Важа Гаприндашвили, задержанный де-факто властями Южной Осетии, вскоре будет освобожден и сможет вернуться к своей семье.
Об этом Генсек международной организации написал на своей странице в Twitter.
«Я надеюсь, что задержанный грузинский врач скоро вернется к своим близким. В каждом случае задержания прежде всего необходимо соблюдать гуманный подход», — отметил Томас Гремингер в своем твитте.
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