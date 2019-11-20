

Генсек ОБСЕ: Надеюсь, что грузинский врач скоро вернется к своим близким людям

20.11.2019 11:20





Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду, что грузинский врач Важа Гаприндашвили, задержанный де-факто властями Южной Осетии, вскоре будет освобожден и сможет вернуться к своей семье.



Об этом Генсек международной организации написал на своей странице в Twitter.



«Я надеюсь, что задержанный грузинский врач скоро вернется к своим близким. В каждом случае задержания прежде всего необходимо соблюдать гуманный подход», — отметил Томас Гремингер в своем твитте.



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