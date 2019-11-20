Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представитель МИД Германии требует освобождения грузинского врача, задержанного оккупационным режимом


20.11.2019   11:39


Глава офиса МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Средней Азии Михаэль Зиберт требует освобождения грузинского врача, задержанного оккупационным режимом Цхинвали. Данное заявление Зиберт опубликовал в своем «Твиттере».

Немецкий дипломат заявляет, что Германия поддерживает заявление МИД Эстонии, призывающее де-факто власти освободить Важу Гаприндашвили.

«Мы поддерживаем заявление Министерства иностранных дел Эстонии об освобождении грузинского врача Важи Гаприндашвили», — написал Зиберт в Twitter.

Гражданин Грузии Важа Гаприндашвили, проживающий в Тбилиси, был задержан 9 ноября возле оккупированного села Орчосани. Де-факто режим возбудил против врача уголовное дело и присудил Гаприндашвили двухмесячное предварительное заключение.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна