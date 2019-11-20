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Представитель МИД Германии требует освобождения грузинского врача, задержанного оккупационным режимом
20.11.2019 11:39
Глава офиса МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Средней Азии Михаэль Зиберт требует освобождения грузинского врача, задержанного оккупационным режимом Цхинвали. Данное заявление Зиберт опубликовал в своем «Твиттере».
Немецкий дипломат заявляет, что Германия поддерживает заявление МИД Эстонии, призывающее де-факто власти освободить Важу Гаприндашвили.
«Мы поддерживаем заявление Министерства иностранных дел Эстонии об освобождении грузинского врача Важи Гаприндашвили», — написал Зиберт в Twitter.
Гражданин Грузии Важа Гаприндашвили, проживающий в Тбилиси, был задержан 9 ноября возле оккупированного села Орчосани. Де-факто режим возбудил против врача уголовное дело и присудил Гаприндашвили двухмесячное предварительное заключение.
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