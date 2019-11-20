

11-ый день незаконного лишения свободы грузинского врача - оппозиция обвиняет власти в бездействии

20.11.2019 12:03





Грузинский врач Важа Гаприндашвили находится под незаконным арестом в оккупированном Цхинвале уже 11 дней. Оппозиция обвиняет власти в бездействии, а тот факт, что Важа Гаприндашвили до сих пор находится в плену у оккупантов, связан с мягкой политикой страны в отношении России. По их утверждению, официальный Тбилиси не проводит соответствующие переговоры для освобождения врача, а просто ждет развития событий.



Между тем оккупационный режим отягощает обвинения Важе Гаприндашвили и обвиняет его в участии августовской войне. Однако, подтверждено, что во время войны 2008 года, врач Важа Гаприндашвили в 24 часовом режиме лечил раненых в Тбилиси, среди которых были попавшие в плен русские летчики.



«На протяжении всего этого времени Грузинское правительство ничего не сделало, чтобы этого человека освободить из плена, из того плена, в котором находится наша страна – это оккупация. Со стороны Грузинских властей для международного сообщества не был передан звон тревоги, министр здравоохранения на линию оккупации не приехал», - заявила член «национального движения» Хатия Деканоидзе.



Примером гражданского героизма действия Важи Гаприндашвили приводит член «Европейской Грузии Иракли Абесадзе:



«Политика властей, чтобы не раздражать Россию, и иметь такую политику, которая не трепала бы нервы России на международном поприще. Напротив (супротив), этому, мы видим гражданский героизм, что люди не свыкаются с оккупацией,»- заявил Иракли Абесадзе, по его словам, освобождение врача Важи Гаприндашвили должно произойти с усилиями международных партнеров.



Постоянный представитель Грузии в ООН, Каха Имнадзе, передал информацию совету безопасности о задержании врача Важи Гаприндашвили оккупационным режимом в Цхинвали. Об этом он пишет в Twitter.



«В совете безопасности ООН на открытых дебатах о вопросах примирения, «Шаг навстречу лучшему будущему» говорит о мирном плане Грузии, совет был проинформирован о грубых нарушениях Россией прав человека на оккупированных территориях, в том числе, и о задержании врача Важи Гаприндашвили. Мы потребовали его немедленного освобождения», - пишет в Twitterе постоянный представитель Грузии в ООН.





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