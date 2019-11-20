

Вопрос об освобождении грузинского врача обсуждается на высших международных площадках

20.11.2019 21:01





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани обсудил вопрос задержания грузинского врача Важи Гаприндашвили с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком и заместителем генсека ООН Розмари Дикарло. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел.



Как заявил Давид Залкалиани журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, вопрос задержания Важи Гаприндашвили был одним из главных на встрече с заместителем генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. По словам министра, задействованы все дипломатические форматы для немедленого освобождения гражданина Грузии.



«У меня была коммуникация с действующим председателем ОБСЕ, я детально поставил его в курс дела и попросил, как председателя ОБСЕ, предпринять активные шаги для незамедлительного освобождения врача. У меня также состоялась беседа с Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини, ее я также проинформировал, и необходимо, чтобы Евросоюз использовал все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для немедленного освобождения врача. У меня была коммуникация и с заместителем генерального секретаря ООН. ООН и все ее институты также включены в решение вопроса. Говорил я по этому вопросу и на встрече с заместителем генсека НАТО. Задействованы все существующие ресурсы, он должен быть незамедлительно освобожден. Это неприемлемо, даже если отложить в сторону политический вопрос, в чисто гуманитарном аспекте это абсолютно неприемлемо. Врач, который перешел на оккупированную территорию, чтобы помочь пациенту, стал заложником. Он должен быть незамедлительно освобожден. У нас есть все соответствующие планы для всякого развития сценария», - заявил Залкалиани.



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