

Залкалиани надеется на освобождение грузинского врача из Цхинвали в «сжатые сроки»

20.11.2019 22:34

Civil Georgia



Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани после переговоров с сопредседателями Женевских международных дискуссий 19 ноября выразил надежду, что процесс освобождения грузинского врача Важи Гаприндашвили, который был задержан цхинвальскими властями 9 ноября, «закончится в очень сжатые сроки».



По словам Залкалиани, на встрече, которая состоялась после проведенного сопредседателями визита в тот же день в Цхинвали, «подробно обсудили» положение грузинского врача, обсуждались «все возможные варианты развития», а также спланировали «совместные шаги», которые «должны быть предприняты для максимального использования всех международных механизмов».



«Я хотел бы выразить надежду, что процесс завершится в очень сжатые сроки с немедленным освобождением грузинского врача», — заявил глава МИД Грузии.



Позиция Цхинвали



«Комитет государственной безопасности» оккупированного Цхинвальского региона/Южной Осетии опубликовал дополнительную информацию в связи с задержанием Важи Гаприндашвили.



По заявлению цхинвальского КГБ, Гаприндашвили 9 ноября «прибыл специально» в село Сакоринтло Каспского муниципалитета, откуда «незаконно пересек» т.н. «государственную границу Южной Осетии» в окрестностях села Орчосани оккупированного Ахалгорского муниципалитета.



По утверждению КГБ, Гаприндашвили является «капитаном запаса военно-медицинской службы Вооруженных сил Грузии», и в статусе военного врача, участвовал в событиях августа 2008 года, но семья Гаприндашвили опровергла эту информацию и заявила, что во время войны в августе 2008 года Важа Гаприндашвили работал в Тбилиси, в клинике им. Гудушаури.



По заявлению Цхинвали, с начала ноября «Комитет государственной безопасности» за незаконное пересечение т.н. государственной границы и нарушения пограничного режима задержал около 40 человек. Власти оккупированного региона считают, что «частые случаи нарушения государственной границы» связаны с обустройством Тбилиси «незаконного» блокпоста полиции у села Цнелиси, и являются элементами «единой гибридной операции», которая направлена «на уничтожение понятия «государственная граница» Республики Южная Осетия и ревизию главных политических итогов августа 2008 года».



По заявлению Цхинвали, что «ответ Южной Осетии на провокационные действия Гаприндашвили и его кураторов будет лежать исключительно в правовой плоскости» и будет направлен «на недопущение рецидива и эскалации напряженности» и «защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Южная Осетия».



Грузинский врач Важа Гаприндашвили был задержан цхинвальским оккупационным режимом 9 ноября за «незаконное пересечение границы». 15 ноября цхинвальский суд избрал для него предварительное заключение на два месяца.



Официальный Тбилиси поясняет, что использует все возможные инструменты для освобождения задержанного врача. По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, по имеющейся у нее информации, задержанный врач будет освобожден в ближайшие дни.



18 ноября Международный комитет Красного Креста посетил Важу Гаприндашвили в цхинвальской тюрьме. Грузинскому врачу было передано письмо от семьи, на которое он также ответил письменно.





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