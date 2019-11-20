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Офис Гаагского суда в Грузии планирует запустить программу помощи пострадавшим в августовской войне
20.11.2019 22:37
Глава представительства Гаагского суда в Грузии Каупо Канди заявил, что офис Гаагского суда в Грузии планирует запустить в 2020 году программу помощи пострадавшим в августовской войне 2008 года.
«Фонд пострадавших работает по нескольким направлениям. Это социально-экономическая помощь жертвам, пострадавшим в результате конфликта 2008 года; помощь, связанная с медицинскими нуждами и психологической поддержкой, что также предполагает психологическую реабилитацию детей.
На данный момент Фонд пострадавших проводит исследование потребностей по трем направлениям, которое охватывает регионы, затронутые конфликтом, и поселения беженцев. Отчет будет готов весной, после чего документ будет представлен Совету Фонда пострадавших. После рассмотрения правление Фонда определит мандат, направление и объем программы помощи, которая начнётся в 2020 году», -сказал Каупо Канди.
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