

Офис Гаагского суда в Грузии планирует запустить программу помощи пострадавшим в августовской войне

20.11.2019 22:37





Глава представительства Гаагского суда в Грузии Каупо Канди заявил, что офис Гаагского суда в Грузии планирует запустить в 2020 году программу помощи пострадавшим в августовской войне 2008 года.



«Фонд пострадавших работает по нескольким направлениям. Это социально-экономическая помощь жертвам, пострадавшим в результате конфликта 2008 года; помощь, связанная с медицинскими нуждами и психологической поддержкой, что также предполагает психологическую реабилитацию детей.



На данный момент Фонд пострадавших проводит исследование потребностей по трем направлениям, которое охватывает регионы, затронутые конфликтом, и поселения беженцев. Отчет будет готов весной, после чего документ будет представлен Совету Фонда пострадавших. После рассмотрения правление Фонда определит мандат, направление и объем программы помощи, которая начнётся в 2020 году», -сказал Каупо Канди.





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