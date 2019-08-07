

Польские специалисты помогу Багдати в расширении возможностей для туризма

07.08.2019 11:31





4 июля муниципалитет Багдати на западе Грузии приветствовал коллег из польского города Костшин для четырехдневной программы обмена персоналом, направленной на расширение возможностей для туризма в грузинском муниципалитете.



Мероприятие, в котором приняли участие как международные, так и местные участники, привело к внедрению новой концепции продвижения Багдати как туристического направления.



Программы обмена персоналом, запущенные в рамках инициативы ЕС "Мэры за экономический рост" (M4EG), направляют опытных муниципальных служащих из стран ЕС с недельными миссиями в отдельные страны-участницы, чтобы поделиться своим опытом и оказать помощь.



На сегодняшний день 50 подписантов из шести Восточных стран-соседей ЕС (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) обратились за такой поддержкой. В Грузии муниципалитеты Багдати и Кутаиси были в числе бенефициаров, отобранных для первых девяти миссий, которые состоятся в 2019 году.



Мэры за экономический рост - это инициатива Европейского Союза, созданного в 2017 году для поддержки мэров и муниципалитетов Восточных стран-соседей ЕС, чтобы стать активными посредниками для экономического роста и создания рабочих мест на местном уровне.



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