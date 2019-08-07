

Грузинский дом откроется в Минске

07.08.2019 13:07





Пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет в Минске 24 августа. И во время этого праздника в белорусской столице откроется Грузинский дом, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.



Посол подчеркнул, что фестиваль будет жить, пока есть возможность и желание у организаторов и интерес у минчан. "О значимости этого праздника для нас говорит представительность делегации, которая прибудет в Минск. Приедет премьер-министр Грузии, несколько министров, мэр Тбилиси, депутаты городской думы. То есть между нашими странами очень хорошие отношения. Более того, мы открываем в Минске 24 августа в 11.00 Грузинский дом. Это будет уголок Грузии в Беларуси, где можно найти не только натуральные грузинские продукты, но и информацию о них, о стране. Будут проходить мероприятия, встречи. Это своеобразный культурно-просветительский центр", - рассказал Валерий Кварацхелия.



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