

«23 бюро Китайской железной дороги» распространяет заявление в связи с забастовкой рабочих

07.08.2019 15:20





Рабочие постояннодействующего филиала ООО "Группа 23-го бюро железной дороги Китая" с 3 августа 2019 года отказываются от выполнения взятых обязательств, и не выходят на работу. Они заявляют, что бастуют, но в связи с этим они не обращались к компании письменно, и не осуществляли процедуры, установленные законодательством Грузии. Об этом говорится в заявлении «23 бюро Китайской железной дороги».



"Сотрудники жалуются на отпуска и оплачиваемые выходные, а также требуют повышения заработной платы. Компания готова удовлетворить все законные требования, которые исходят из Законодательства труда Грузии, в том числе в связи с отпуском и возмещением оплачиваемых дней. А в связи с прибавлением зарплаты мы предложили рабочим несколько версий для расчета системы зарплаты.



Несмотря на многосторонние попытки, переговоры закончились безрезультатно. Согласно действующему ныне трудовому договору, в отношении занятых предусмотрена как основная зарплата, так и надбавка, и дополнительное возмещение за сверхурочную работу, что в совокупности гораздо больше информации, распространенной занятыми в связи с определением их ежедневного возмещения в размере 20 лари", - говорится в заявлении.



Напомним, что рабочие требовали повышения заработной платы. В связи с этим они объявили забастовку. В ходе переговоров с руководством компании достичь консенсуса не удалось, в связи с этим все 60 рабочих ушли с работы.





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