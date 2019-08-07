

После запрещения полетов границу Грузии пересекли 92 066 граждан России

07.08.2019 15:46





После того, как заработали российские авиа санкции 8 июля 2019 года, границу Грузии пересекли 145 748 граждан России, что по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года меньше на 13,7%. Об этом сегодня стало известно из обозрения, обнародованного TBC Research.



Подавляющая часть этих визитеров прибыла в Грузию по суше. Важно обстоятельство, что это число на 6,4% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Пока не известно, сколько из этих визитеров были транзитными пассажирами, поскольку грузинско-российская сухопутная граница является главной дорожной артерией, связующей Россию с Республикой Армения.



Касательно визитеров, прибывших в Грузию воздушным путем (в данном случае транзитным воздушным путем), их количество составило 9 665, что меньше на 76% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года (40,960).



По мнению TBC Research, несмотря на запрещение прямого воздушного сообщения, 2019 год вместо для сектора туризма Грузии завершится ростом.



"Наша первичная оценка, что в течение последующих 12 месяцев в стране будет 5%-ный рост туризма, выглядит реалистично"- сказано в обзоре.



Национальная администрация туризма через несколько дней опубликует детальную статистику о туристической активности в июле, в результате выяснится, какая часть этих визитов была туристической, а какая - транзитом.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





