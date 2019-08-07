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EU4Business помогает пищевой промышленности Украины осваивать грузинский рынок
07.08.2019 21:36
Украинские производители продуктов питания посетят Грузию с 10 по 12 сентября, чтобы узнать о возможностях торговли в стране.
Миссия организуется Офисом по продвижению экспорта Украины в рамках инициативы EU4Business. В нем примут участие 23 компании, специализирующиеся на выпечке, шоколаде и шоколадных продуктах, переработанных фруктах и овощах, а также молочных и мясных продуктах.
Цель торговой миссии - помочь украинским малым и средним предприятиям войти и расширить свое присутствие на грузинском рынке путем установления деловых контактов с потенциальными партнерами в стране.
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