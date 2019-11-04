

Власти Грузии приняли решение объединить структуры Минфина и Минэкономики

04.11.2019 14:19





Правительство Грузии приняло решение объединить Агентство обслуживания министерства финансов Грузии и Агентство по управлению имуществом министерства экономики и устойчивого развития Грузии, чтобы облегчить процедуры для населения, - заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, сообщает "Первый канал" Грузии.



"Агентство по управлению имуществом осуществляет приватизацию государственного имущества, а аналогичная структура в системе министерства финансов - продажу движимого имущества. Для упрощения процесса использования населением и бизнесом этого сервиса они станут единым целым", - пояснила Турнава, передает Тренд.



Объединенное ведомство будет работать в составе министерства финансов и будет называться Агентством управления имуществом.



Инициативу Минэкономики страны уже одобрило правительство: дело за парламентом, которому предстоит рассмотреть поправки и проголосовать за нее.



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