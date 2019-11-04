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Задолженность по электроэнергии абонентам окупированных сел Гори, Сачхере и Ахалгори будет покрыта из бюджета


04.11.2019   15:28


Задолженность по электроэнергии абонентам окупированных сел муниципалитетов Гори, Сачхере и Ахалгори будет покрыта из государственного бюджета.

Согласно распоряжению правительства, выделить сумму было поручено Министерству экономики и устойчивого развития. Соответствующий отчет о задолжности предоставила компания «Энерго-Про Джорджия».

Речь идет о стоимости электроэнергии, потребленной с ноября прошлого года по ноябрь этого года.

Выделение суммы из бюджета будет осуществлено в рамках программы «Улучшение снабжения населения электроэнергией и природным газом».

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