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Задолженность по электроэнергии абонентам окупированных сел Гори, Сачхере и Ахалгори будет покрыта из бюджета
04.11.2019 15:28
Задолженность по электроэнергии абонентам окупированных сел муниципалитетов Гори, Сачхере и Ахалгори будет покрыта из государственного бюджета.
Согласно распоряжению правительства, выделить сумму было поручено Министерству экономики и устойчивого развития. Соответствующий отчет о задолжности предоставила компания «Энерго-Про Джорджия».
Речь идет о стоимости электроэнергии, потребленной с ноября прошлого года по ноябрь этого года.
Выделение суммы из бюджета будет осуществлено в рамках программы «Улучшение снабжения населения электроэнергией и природным газом».
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