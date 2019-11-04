

Иванишвили продает отель «Параграф» за 60 миллионов долларов

04.11.2019 17:53





Бидзина Иванишвили ищет инвестора, который купит в Шекветили отель «Параграф» за 60 млн. американских долларов.



По утверждению Иванишвили, на гостиницу уже потрачено 120 млн. американских долларов и, если покупатель по результатам аудита подтвердит, что эта сумма не была потрачена реально, Иванишвили заявляет, что цену снизит еще больше.



Расположенный в Шекветили пятизвездочный отель «Параграф» является проектом Фонда по развитию туризма, связанного с семьёй Иванишвили. В интервью Entrepreneur-у, Иванишвили подробно говорил об этом проекте и сказал, что целью строительства на побережье 220 комнатной гостиницы, было привлечение туристов с высокими затратами. Иванишвили утверждает, что этот проект убыточен и причиной тому называет ту особенную инфраструктуру, которая имеется в «Параграфе»:



«Возьмем хотя бы отель «Параграф» в Шекветили. Если мы его рассмотрим, как отдельный бизнес-проект и оценим по вышеуказанным универсальным критериям, проект априори убыточен. Специалисты в этой области согласятся, что в гостиничном бизнесе сумма инвестиций рассчитывается из суммы, потраченной на один номер. То есть общая сумма инвестиций делится на количество номеров. В случае высокого уровня пятизвездочного отеля затраты не должны превышать 200-250 000 долларов США за один номер, в противном случае объект может никогда не выйти на прибыль. В «Параграфе» всего 240 номеров, а сумма инвестиций уже превысила 120 миллионов долларов и все еще продолжает увеличиваться. Элементарная арифметика показывает, что сумма, потраченная на один номер, превышает установленный критерий в два раза и превышает 500 000 долларов.



Соответственно, рыночная цена «Параграфа» - половина вложенных в него инвестиций, или 60 миллионов долларов, и возможно по этой цене тоже не продастся. Мы даже шутили в семье, что если бы мы не тратили свои собственные средства, а управляли бы деньгами других, мы ввязались бы в большие неприятности», - заявляет Иванишвили.



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