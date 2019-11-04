

МВФ понизил прогноз роста ВВП Грузии с 4,8% до 4,3% в 2020 году

04.11.2019 19:46





Экономика Грузии вырастет в 2020 году на 4,3% вместо ожидаемых 4,8%. Об этом в понедельник заявила на брифинге в Тбилиси глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Мерседес Вера-Мартин по итогам пятого обзора программы экономической помощи республике.



«В 2019 году мы предсказываем рост ВВП (Грузии) до уровня 4,6%, а в 2020 - 4,3%. К концу 2020 года показатель инфляции будет в районе целевого - около 3%», - сказала Вера-Мартин.



По ее словам, главной причиной, которая определила такой прогноз МВФ на 2020 год - это рост инфляции до 6,9% в октябре текущего года. Скачок инфляции, в сою очередь, был связан с обесцениванием грузинской национальной валюты примерно на 10%.



Национальный банк Грузии уже ужесточил монетарную политику в связи с этим и поэтапно повысил ставку рефинансирования с 6,5% до 8,5%. Именно поэтому Мерседес уверена, что к концу следующего года показатель инфляции будет в районе целевого.



Миссия МВФ во главе с Верой-Мартин прибыла с очередным визитом в Грузию для изучения хода выполнения программы, поддерживаемой фондом, в начале ноября. За это время миссия провела встречи с руководством экономического блока правительства страны и членами парламента, а также с представителями международных финансовых институтов и банковского сектора.



Программа помощи Грузии, направленная на поддержку экономических реформ в стране, была утверждена МВФ в апреле 2017 года. Изначально она была расписана на три года, однако руководству Грузии удалось продлить ее еще на год. Программа помощи предполагает выделение Грузии около 297,5 млн долларов, из которых примерно 208 млн долларов страна уже получила.





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