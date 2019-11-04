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В Каспи построят новую ветряную электростанцию


04.11.2019   20:15


Новая ветряная электростанция будет построена близ села Нигоза Каспского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Новая станция будет вырабатывать дополнительно до 200 млн. киловатт-часов электроэнергии.

Близ Гори уже работает одна ветряная станция «Картли» мощностью 20 МВт. На ее строительство Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в размере 24 миллионов долларов. Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года. Владельцем сейчас является государство, но минувшим летом власти страны приняли решение ее продать через аукцион.

В правительстве отмечают, что строительство новой электростанции важно как с точки зрения увеличения электроэнергии, основанной на местном ресурсе, также для помощи зеленого, диверсифицированного, обновляющегося электросектора.

По данным Минэкономики Грузии, в 2020 году в стране начнут работать пять новых ветряных электростанций общей мощностью 270 мегаватт (МВт). Уже к концу 2020 года страна сможет получить от ветряных электростанций 332 МВт, к 2025 году — 665 МвТ, а к 2030 году более 1,3 тысячи МВт.

Спрос на электроэнергию в Грузии ежегодно увеличивается: с 2016 по 2018 год использование электроэнергии выросло на 6%, а так как местное производство увеличилось только на 5%, закупки электроэнергии у соседей выросли в три раза

Потребление Грузией электроэнергии сегодня находится на уровне 13 миллиардов киловатт-часов. Согласно прогнозам, уже к 2030 году эта потребность достигнет 22 миллиардов.

Эксперты считают, что для заполнения энергетического дефицита следует строить станции по выработке электроэнергии любого типа, однако приоритет все-таки остается за гидроэлектростанциями.

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