

В Каспи построят новую ветряную электростанцию

04.11.2019 20:15





Новая ветряная электростанция будет построена близ села Нигоза Каспского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщает пресс-служба правительства Грузии.



Новая станция будет вырабатывать дополнительно до 200 млн. киловатт-часов электроэнергии.



Близ Гори уже работает одна ветряная станция «Картли» мощностью 20 МВт. На ее строительство Европейский банк реконструкции и развития выделил кредит в размере 24 миллионов долларов. Станция официально вошла в эксплуатацию 20 декабря 2016 года. Владельцем сейчас является государство, но минувшим летом власти страны приняли решение ее продать через аукцион.



В правительстве отмечают, что строительство новой электростанции важно как с точки зрения увеличения электроэнергии, основанной на местном ресурсе, также для помощи зеленого, диверсифицированного, обновляющегося электросектора.



По данным Минэкономики Грузии, в 2020 году в стране начнут работать пять новых ветряных электростанций общей мощностью 270 мегаватт (МВт). Уже к концу 2020 года страна сможет получить от ветряных электростанций 332 МВт, к 2025 году — 665 МвТ, а к 2030 году более 1,3 тысячи МВт.



Спрос на электроэнергию в Грузии ежегодно увеличивается: с 2016 по 2018 год использование электроэнергии выросло на 6%, а так как местное производство увеличилось только на 5%, закупки электроэнергии у соседей выросли в три раза



Потребление Грузией электроэнергии сегодня находится на уровне 13 миллиардов киловатт-часов. Согласно прогнозам, уже к 2030 году эта потребность достигнет 22 миллиардов.



Эксперты считают, что для заполнения энергетического дефицита следует строить станции по выработке электроэнергии любого типа, однако приоритет все-таки остается за гидроэлектростанциями.





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