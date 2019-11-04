

Гоциридзе: У правительства нет никакого механизма для остановки роста инфляции

04.11.2019 21:29





Член «Единого национального движения» Роман Гоциридзе оценивает новые данные Грузстата и заявляет, что у правительства нет никакого механизма для остановки роста инфляции.



По данным Национальной службы статистики, в октябре 2019 года годовая инфляция выросла до 6,9%, что после 2017 года составляет максимальный уровень инфляции.



«Очень плачевная ситуация. Инфляция растет, правительство не обращает внимания на обесценивание лари. Принимают ужасный бюджет, внесли изменения в бюджет 2019 года и взяли внутренний долг в размере 400 миллионов лари. Вместо того, чтобы проследить за стабильностью лари, наоборот, обесценивают лари. С другой стороны, бюджет 2020 года основан на том же принципе, не дает возможности стабилизировать цены и у правительства нет никакого механизма для остановки роста инфляции», - заявляет Гоциридзе.



Член «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявляет, что в условиях «Грузинской мечты» экономика не растет так, чтобы рост опережал затраты.



«Когда в стране не увеличиваются доходы, а растет денежная масса, которая циркулирует на рынке, естественно, происходит обесценивание денег. Обесценивание денег означает падение курса лари и подорожание продуктов. Это главная проблема в условиях «Грузинской мечты», экономика страны так не растет, чтобы рост опережал затраты», - заявил Бакрадзе.



По информации Грузстата, рост инфляции в основном обуславливает рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки. В группе продуктов питания цены выросли на 13,5%, что отражает годовую инфляцию в размере 4,02 процентных пункта. Цены выросли по следующим подгруппам: фрукты и виноград (26,9 процента), молоко, сыр и яйца (16,0 процента); рыба (15,8 процента), мясо и мясопродукты (14,7 процента), сахар, джемы и другие сладости (13,7 процента), овощи и бахчевые (12,4 процента), а также хлеб и хлебобулочные изделия (11,0 процента).





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