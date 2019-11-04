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Конституционный суд Грузии пересмотрит положения накопительной пенсионной системы
04.11.2019 22:42
Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск, касающийся накопительной пенсионной системы, действующей в стране с 1 января 2019 года.
Если иск, представленный адвокатом Эдуардом Марикашвили и правозащитной организацией «Грузинская демократическая инициатива» против парламента Грузии, будет удовлетворен, включение граждан в пенсионную схему станет не обязательным.
Истец так же требовал, чтобы судом было временно приостановлено действие оспариваемых норм.
Дело рассмотрит Вторая коллегия суда в составе Теймураза Тугуши, Ирины Имерлишвили, Мананы Кобахидзе и Тамаза Цабуташвили.
Свою позицию по данному вопросу уже высказала судья Ирина Имерлишвили. Она считает, что до вынесения окончательного решения, суд должен был приостановить действительность 6-го пункта статьи 3 закона о «накопительной пенсии», который подразумевает 2%-ое отчисление в фонд.
«Как заявляет сторона истца, в случае признания оспариваемых норм неконституционным, законодательство не подразумевает механизм возврата назад финансовых расходов в виде пенсионных взносов от работодателя истцу», — подчеркнула Имерлишвили.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (порядка 9 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты — 2% он будет платить сам, 2% — его работодатель и еще 2% государство. В случае ежегодной зарплаты от 24 тысяч до 60 тысяч лари (порядка 23 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.
Новая пенсионная система является частично обязательной — накопительная пенсия является обязательной только для тех, кому еще нет 40 лет. У остальных есть право выбора.
В июне количество вышедших из накопительной пенсионной схемы составляет около 10% от общего числа зарегистрированных.
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