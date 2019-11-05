

За октябрь выявлено около 600 фактов незаконной вырубки леса

05.11.2019 09:56





В октябре в Грузии выявлено 594 факта незаконной вырубки и транспортировки леса, 16 из которых содержат признаки уголовного преступления, сообщает департамент по надзору за окружающей средой Министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства.



По данным ведомства, в общей сложности было изъято около трех тысяч кубических метров лесоматериалов. Больше всего случаев незаконной вырубки и транспортировки леса было выявлено в Кахетинском регионе - 237. Меньше всего таких фактов было в Тбилиси - всего один, сообщает «Новости-Грузия».



В октябре сотрудники министерства также зафиксировали 67 фактов незаконной работы лесопильных цехов и изъяли 13 незарегистрированных станка. Материалы для дальнейшего реагирования, направлены в соответствующие ведомства.



Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 млн гектаров).



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