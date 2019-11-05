

В 2019 году из Грузии экспортировано до 75,6 млн бутылок вина

05.11.2019 14:10





В январе-октябре 2019 года из Грузии экспортировано до 75,6 миллиона бутылок (0,75 л) вина в 53 страны мира, что на 11% превосходит тот же показатель за 2018 год. Стоимость экспортируемого вина достигает 195 миллионов долларов США, что на 20% больше аналогичных данных за 2018 год.



Экспорт грузинского вина вырос на стратегических рынках: США - на 51% (603762 бутылки), Великобритания - на 3% (106855), Польша - на 16% (3225982) и Китай - на 12% (6060265).



Рост заметен также в следующих странах: Литва - 56% (570948), Германия - 34% (506565), Беларусь - 62% (2193257), Израиль - 85% (240893), Эстония - 20% (559412), Россия - 11% (47201598), Молдова - 7090% (509018), Нидерланды - 28% (81562), Чехия 98% - (66144), Швеция - 460% (64962), Болгария - 73% (32934), Австралия - 16% (19756), Канада - 12% (134850), Монголия - 38% (224652) и т.д.



Первая десятка стран грузинского экспорта: Россия (47201598), Украина (8306807), Китай (6060265), Польша (3225982), Казахстан (2958618), Беларусь (2193257), Латвия (1089768), США (603762), Литва (570948) и Эстония (559412).



По данным за 10 месяцев, 302 компании осуществили экспорт различного объема вина.



Кроме того, в 23 страны мира экспортировано 23,8 млн бутылок (0,5 л) бренди, что на 52% превосходит аналогичный показатель за 2018 год. Выручка, полученная от экспорта бренди, составила 50,8 млн долларов США (рост на 58%). В 27 стран мира экспортировано 521,7 тыс. бутылок (0,5 л) чачи, рост экспорта составил 62%. Доход, полученный от экспорта чачи достигает 1,5 млн. долларов США (рост на 58%).



Полностью экспорт вина, бренди, чачи, коньячного спирта и разливного бренди в результате составил 284 млн долларов США, что на 12% больше, чем показатель за аналогичный период прошедшего года.



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